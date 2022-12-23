Уснул за рулем: 39-летняя женщина погибла в вылетевшей на обочину легковушке в Сочи

Авария произошла 22 декабря в 15:45 на 111 км трассы А-147 Джубга — Сочи.

По предварительным данным, 57-летний водитель BMW уснул за рулем, в результате чего потерял управление и выехал на противоположную обочину. Там иномарка врезалась в припаркованный грузовик MAN.

В результате ДТП водитель и 39-летняя пассажирка BMW получили травмы и были госпитализированы. В больнице женщина скончалась, сообщает ОГИБДД Сочи в Telegram.

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