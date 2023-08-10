Смерчи ожидаются в ближайшие дни на Черноморском побережье Краснодарского края

По прогнозу синоптиков, в течение суток 11 и 12 августа на участке от Анапы до Сочи будет опасность формирование смерчей над Черным морем.

В связи с прогнозируемыми природными явлениями в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Жителей и гостей региона призвали быть внимательнее и осторожнее во время отдыха на пляжах.

При выходе смерча из моря на сушу необходимо сразу укрыться в ближайшей яме, канаве, овраге или любой выемке. Нужно плотно прижаться к земле. При возникновении ЧС следует звонить по номерам: 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: мощный смерч заметили у берегов станицы Голубицкой днем 23 июля. Очевидцы сняли природное явление на видео и опубликовали в соцсетях.