Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Смерчи ожидаются в ближайшие дни на Черноморском побережье Краснодарского края

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/smerchi-ozhidayutsya-v-blizhajshie-dni-na-chernomorskom-poberezhe-krasnodarskogo-kraya
Смерчи ожидаются в ближайшие дни на Черноморском побережье Краснодарского края
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

По прогнозу синоптиков, в течение суток 11 и 12 августа на участке от Анапы до Сочи будет опасность формирование смерчей над Черным морем.

В связи с прогнозируемыми природными явлениями в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Жителей и гостей региона призвали быть внимательнее и осторожнее во время отдыха на пляжах.

При выходе смерча из моря на сушу необходимо сразу укрыться в ближайшей яме, канаве, овраге или любой выемке. Нужно плотно прижаться к земле. При возникновении ЧС следует звонить по номерам: 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: мощный смерч заметили у берегов станицы Голубицкой днем 23 июля. Очевидцы сняли природное явление на видео и опубликовали в соцсетях.

Статьи
Сон в жаркую ночь: врач объяснила, как «тропические ночи» вредят здоровью
Сон в жаркую ночь: врач объяснила, как «тропические ночи» вредят здоровью
Топ-7 аквапарков на курортах Краснодарского края
Топ-7 аквапарков на курортах Краснодарского края
Костный бульон: как готовить, польза и вред
Костный бульон: как готовить, польза и вред
Собираем ребенка в школу: что купить и сколько стоит
Собираем ребенка в школу: что купить и сколько стоит
Топ-5 популярных советских журналов
Топ-5 популярных советских журналов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях