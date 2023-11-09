Смерчи ожидаются 9 ноября в Сочи

В Краснодарском крае в четверг резко испортилась погода: пошли ливни и начался сильный ветер. До конца суток в регионе действует штормовое предупреждение.

С 16:00 и до конца дня 9 ноября в Сочи от Магри до Веселого будет опасность формирования смерчей над Черным морем. В связи с этим на курорте объявили еще одно штормовое предупреждение.

Из-за ухудшения погодных условий жителей и гостей Сочи просят быть внимательнее и соблюдать все необходимые меры безопасности, особенно во время отдыха у воды.

При возникновении ЧС нужно звонить по номерам телефона: 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил причины возникновения смерчей у берегов Краснодарского края.