Смерчи ожидаются 14 августа на Черноморском побережье Краснодарского края

МЧС объявило штормовое предупреждение о непогоде на Кубани.

По данным синоптиков, утром и в первой половине дня 14 августа на участке Магри — Веселое в Сочи и на федеральной территории Сириус будет опасность формирования смерчей над морем.

Жителей и гостей курортов Черноморского побережья просят быть внимательными и соблюдать правила безопасности. При возникновении смерча необходимо сразу покинуть пляж, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

При возникновении ЧС нужно звонить по телефонам: 101 или 112.

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