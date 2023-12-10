Смерчи ожидаются 10 декабря в Сочи

По прогнозу синоптиков, до конца суток на всем побережье курорта — от Магри до Веселого будет опасность формирования смерчей над Черным морем.

В связи с прогнозом в Сочи объявили штормовое предупреждение. Жителей и гостей курорта призвали быть внимательней и осторожней во время отдыха у воды. При выходе смерча на берег нужно незамедлительно укрыться в ближайшей низменности: овраге, яме, канаве или впадине. Нужно лечь на дно, плотно прижавшись к земле.

При возникновении ЧС необходимо звонить на номера: 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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