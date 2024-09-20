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Смерчи над морем прогнозируются 20 сентября в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/smerchi-nad-morem-prognoziruyutsya-20-sentyabrya-v-krasnodarskom-krae
Смерчи над морем прогнозируются 20 сентября в Краснодарском крае
Смерчи над морем прогнозируются 20 сентября в Краснодарском крае

МЧС Кубани объявило штормовое предупреждение об опасности формирования смерчей.

По данным гидрометеобюро Туапсе, 20 сентября с 8:00-10:00 и до конца суток на участке Черноморского побережья от Анапы до Магри есть риск формирования смерчей над морем.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курортов соблюдать меры безопасности, при появлении смерча над морем следует покинуть пляжи и укрыться в помещении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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