Смерчи над морем прогнозируют в первой половине дня у побережья Сочи и Сириуса

Метеорологи предупредили о возможном формировании смерчей над морем до середины дня 3 декабря на участке от микрорайона Магри до села Веселого.

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина все городские службы перевели в усиленный режим работы. Контроль над ситуацией осуществляет оперативный штаб.

Жителям и туристам рекомендовали не отдыхать у воды, не парковать машины под деревьями, рекламными конструкциями и другими объектами, а также соблюдать все меры безопасности, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Если смерч застал на улице, следует избегать зданий, мостов, эстакад, деревьев, столбов, автомобилей и баннеров. Необходимо найти углубление в земле и лечь в него, защитив голову руками или одеждой.

Во время разгула стихии запрещается находиться на возвышенностях, рядом с линиями электропередачи, АЗС и другими пожароопасными объектами. Укрытие можно найти в подземных переходах или крепких зданиях — супермаркетах, отделениях почты. Не стоит прятаться в непрочных сооружениях вроде торговых палаток и будок.

В случае ЧС необходимо звонить по номерам 112, 101 либо 01 (с городского), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

