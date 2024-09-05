Смерч сорвал крышу с курятника и занес цветы с кладбища в станице на Кубани
Происшествия
05.09.2024 09:21
Пылевой смерч попал на видео в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района 4 сентября.
На кадрах видно, как смерч передвигается по территории возле гостиницы, поднимая клубы пыли и мусора.
По сообщениям местных жителей, смерч начал свой «поход» с района «Победы», где оборвал провода. После он оборвал тент с зерновоза и отправился на кладбище. Оттуда он принес цветы жителям соседних домов.
Больше всего не повезло улице Кольцова — там нежданный гость повалил несколько деревьев и сорвал крышу с курятника, сообщает газета «Голос правды».
Кроме курятника никаких серьезных разрушений нет.
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