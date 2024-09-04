Ливни в городе: улицы Краснодара подтопило после дождя 4 сентября

Сбылись прогнозы синоптиков — на кубанскую столицу вечером 4 сентября вновь обрушился сильный ливень.

В результате непогоды подтопленными оказались несколько улиц на востоке и севере Краснодара.

Так, автомобили не могли беспрепятственно проехать по улице Уральской — пробка из-за подтопления начинается от улицы Симферопольской вплоть до Восточного обхода.

Аналогичная ситуация сложилась на севере кубанской столицы — подтоплены улицы Батуринская, Кирилла Россинского. Всерьез затопило и улицу Московскую.

«Движение автомобилей затруднено на участке от Зиповской до Гомельской. На данный момент дождевую воду с улицы Московской откачивают три насоса: два мощностью 1 тыс. куб. м/ч и один — 800 куб м/ч», — сообщает пресс-служба департамента транспорта Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный ветер повалил опору на трассу М-4 «Дон» под Краснодаром.