Сильный ветер повалил опору на трассу М-4 «Дон» под Краснодаром

Инцидент произошел вечером 4 сентября на Ростовском шоссе в районе хутора Октябрьского.

Шквалистый ветер во время ливня привел к обрушению П-образной дорожной опоры. Упавший столб временно перекрыл движение на федеральной трассе М-4 «Дон» в сторону Краснодара. Движение на этом участке организовали только по крайней левой полосе.

Последствия стихии устраняли оперативные бригады. Движение открыли по трем полосам в обычном режиме, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение о ливнях с грозами продлили до 6 сентября на Кубани.