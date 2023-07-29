Смерч после шторма прошел над морем в Туапсинском районе

Огромную воронку над морем заметили местные жители 29 июля около 6:00. Фотографии и видео появились в социальных сетях.

Устрашающее природное явление было видно из поселка Соснового, центра Туапсе и других поселений района.

Смерч «прогулялся» по морю и ушел в горы, не выходя на пляжи и не затрагивая курортную инфраструктуру.

В соцсетях предполагают, что воронок было несколько, однако судя по наклону, смерч был один, снятый с разных ракурсов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильные ливни, смерчи и подъем воды в реках ожидаются в Краснодарском крае до 29 июля. Из-за непогоды на Кубани объявили штормовое предупреждение.

Жителям и гостям региона в ближайшие дни рекомендовали внимательно следить за изменениями погодных условий и соблюдать необходимые меры безопасности.