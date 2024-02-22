Сменить бетон балюстрады набережной на гранит или мрамор задумали в Геленджике

О планах по обновлению балюстрады на набережной 22 февраля сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Глава курорта отметил, что построенная 24 года назад бетонная балюстрада успела стать визитной карточкой Геленджика, но нуждается в обновлении.

«Конечно, мы каждый год ремонтируем балясины, меняем опоры фонарей, красим. Но сегодня технологии позволяют использовать более долговечные материалы, которые лучше приспособлены к нашей агрессивной среде», — сказал Богодистов.

Он рассказал, что потенциальные подрядчики для изготовления балюстрады архитектурный бетон, гранит и мрамор. Богодистов отметил, что все образцы выполнены из отечественных материалов. Их гарантированный срок службы от 10 лет.

«Договорились о том, что производители подготовят модели балюстрады в натуральную величину, и до курортного сезона посмотрим, как они впишутся в нашу набережную. К вопросу обновления самой узнаваемой части города нужно подходить комплексно. Понимать, какие участки следует обновить в первую очередь, где необходимо заменить плиточное мощение. Задача блока ЖКХ — запараллелить эти процессы», — написал Богодистов в Telegram.

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