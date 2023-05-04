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Служебное жилье для медработников построят в Староминском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sluzhebnoe-zhile-dlya-medrabotnikov-postroyat-v-starominskom-rajone
Служебное жилье для медработников построят в Староминском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По поручению Вениамина Кондратьева, в этом году начнут строительство дома для медиков, чтобы привлечь специалистов в медучреждения муниципалитета.

В Староминском районе в этом году по нацпроекту будет построена детская поликлиника на 250 посещений в смену.

«Учреждение оснастят необходимым оборудованием, но нужны и специалисты. Обеспеченность медперсоналом в районе — 48%, что ниже, чем в других муниципалитетах. Дополнительной мерой привлечения специалистов станет строительство многоквартирного дома на 50 квартир для медработников. К его возведению необходимо приступить уже в этом году», — акцентировал Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани обсудил также проблему создания новых рабочих мест в районе. По его словам, половина выпускников уезжают из района, и им нужна работа в своем муниципалитете.

«Курс один — на самозанятость и интенсивное развитие предприятий», — отметил губернатор.

Директор местного предприятия Александр Романченко предложил создать класс камнеобработки, где работе с мрамором и гранитом смогут обучаться 20 человек, а также проходить практику. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что половина мест должны быть бюджетными, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по поручению Кондратьева в Староминском районе отремонтируют спортивную школу при Доме культуры в Староминском районе.

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