Служба спасения Новороссийска отправила гуманитарную помощь в ДНР

Служба спасения города-героя совместно с волонтерами отправила очередную партию гуманитарной помощи в Донецкую Народную Республику.

В груз вошли автомобиль, инструменты, обогреватели и экипировка. Двум полевым госпиталям направили партию медикаментов, средства личной гигиены, одежду для раненых, постельное белье, свежие овощи, фрукты, чай, кофе и сладости.

«Передаю пацанам для того, чтобы они выполняли боевые задачи лучше, быстрее, качественнее. Победа будет за нами», — прокомментировал представитель службы спасения.

Активное участие в сборе приняли жители, учреждения и фонд «Материнские сердца». Спасатели и волонтеры доставляют помощь, несмотря на сложности, показывая пример единства и поддержки бойцов.

