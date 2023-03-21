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Слуцкий рассказал, почему в составе ФК «Краснодар» много иностранцев

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/slutskij-rasskazal-pochemu-v-sostave-fk-krasnodar-mnogo-inostrantsev
Слуцкий рассказал, почему в составе ФК «Краснодар» много иностранцев
Фото rubin-kazan.ru

В матче 20 тура РПЛ против «Локомотива» в стартовом составе «быков» вышли всего лишь два россиянина — Сергей Волков и Станислав Агкацев.

По словам экс-главного тренера ЦСКА и «Рубина» Леонида Слуцкого, руководство ФК «Краснодар» не только хочет добиваться результатов, но и демонстрировать футбол высокого уровня. Поэтому оно более серьезно подходит к формированию состава.

«Четвертое место, которое они заняли в прошлом сезоне российским костяком, как понимаю, не устроило руководство клуба стилистически. Все сказали «нет», нам нужно добиваться результата через качественно построенную игру, через философию», — цитирует Слуцкого «Евро-Футбол.Ру».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Краснодар» на выезде проиграл «Локомотиву», ведя в счете 2:0.

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