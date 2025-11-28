Слуцкая рассказала, планирует ли открыть свою школу фигурного катания на Кубани

В интервью двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России, член Общественного совета при министерстве спорта РФ назвала открытие школы фигурного катания имени Ирины Слуцкой «классной идеей».

При этом спортсменка отметила, что одного ее желания для открытия школы мало. По ее словам, необходимо «волевое решение людей, которые имеют больше опыта».

«А так это очень классная история, потому что я все равно провожу много различных мастер-классов по всей стране. У меня есть своя школа фигурного катания. И почему бы не сделать такую же франшизу, как у меня школа работает в Московской области», — цитирует Слуцкую «КП»-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Слуцкая назвала Краснодар красивым, чистым городом, где живут очень улыбчивые люди.

