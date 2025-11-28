Фигуристка Ирина Слуцкая поделилась впечатлениями от Краснодара

Двукратный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России, член Общественного совета при министерстве спорта РФ Ирина Слуцкая в интервью назвала краевую столицу «красивым, чистым городом».

Слуцкая прибыла в Краснодар 27 ноября на поезде из Сочи, где накануне работала. Пятичасовой переезд в «Ласточке», по признанию спортсменки, был утомительным.

«Пять часов «Ласточкой» ехала, колено в колено с соседями, но ничего, вроде разобрались. В поезде походить можно», — сказала Слуцкая.

Слуцкая уже не в первый раз в Краснодаре, и впечатления от города у нее приятные.

«Красивый, чистый город. Я не первый раз здесь. Я не могу сказать, что это огромный город, но здесь очень улыбчивые люди, и сегодня потрясающая погода. Поэтому я вообще люблю российские города, вообще свою страну люблю», — сказала фигуристка.

На вопрос, могла бы она сама переехать на Кубань, Ирина Слуцкая затруднилась дать однозначный ответ. По ее словам, если бы переезд касался только ее, она бы легко это сделала.

«Но у меня трое детей, у меня семья, я ответственная. Вы знаете, все будет зависеть от того, смогут ли здесь дети мои продолжить заниматься тем, чем они занимаются сейчас. Это для меня основополагающая цель. И если мои дети не смогут здесь делать то, что они делают, то я откажусь даже при очень интересном предложении», — цитирует спортсменку «КП»-Кубань».

Читайте также: экс-участница «Дома-2» Водонаева похвасталась квартирой с террасой в Геленджике.

Подпишись, здесь всегда интересно.