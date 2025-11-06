Экс-участница «Дома-2» Водонаева похвасталась квартирой с террасой в Геленджике

Экс-участница «Дома-2», журналистка, писательница, фотомодель и блогер Алена Водонаева поделилась новостью о большой покупке в соцсетях.

О новой недвижимости Водонаева сообщила в начале ноября. По словам модели, квартира находится в Геленджике.

«Наконец-то посмотрела свою квартиру, которая находится буквально в облаках. Теперь осталось молиться Господу Богу, чтобы послал мне денег на ее ремонт. Виды фантастические. Я довольна», — написала в публикации Водонаева.

Модель также поделилась видео с видом на море и горы, который открывается с круговой террасы квартиры. На кадрах можно рассмотреть, что она купила недвижимость на последнем этаже дома, который находится в центральной части города-курорта напротив Геленджикской бухты.

Читайте также: бывшая участница «Дома-2» Майя Донцова переехала в Краснодар на зимовку. Она рассказала, что решение о переезде из Москвы она приняла из-за благоприятного климата в краевой столице.

Подпишись, здесь всегда интересно.