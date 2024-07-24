Слухи о появлении диверсанта ВСУ с ножом в Краснодарском крае опровергли власти

В социальных сетях и мессенджерах 24 июля начали распространять информацию о том, что на территории Кубани якобы орудует жестокий диверсант с Украины.

В пабликах стали распространять фотографию с ориентировкой на 49-летнего жителя Харькова, который якобы подсаживается к водителям на трассах Краснодарского края, а затем убивает их ножом. Сообщается, что его видели в разных районах Кубани.

Сотрудники правоохранительных органов опровергли эти слухи, назвав их фейком, и призвали жителей региона не поддаваться панике. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют автомобили в рамках плановых рейдов.

«Горожан просят доверять только официальным источникам информации и не пересылать непроверенные сообщения», — сообщает пресс-служба администрации Армавира.

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