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Слухи о появлении диверсанта ВСУ с ножом в Краснодарском крае опровергли власти

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sluhi-o-poyavlenii-diversanta-vsu-s-nozhom-v-krasnodarskom-krae-oprovergli-vlasti
Слухи о появлении диверсанта ВСУ с ножом в Краснодарском крае опровергли власти
Фото пресс-службы администрации Армавира

В социальных сетях и мессенджерах 24 июля начали распространять информацию о том, что на территории Кубани якобы орудует жестокий диверсант с Украины.

В пабликах стали распространять фотографию с ориентировкой на 49-летнего жителя Харькова, который якобы подсаживается к водителям на трассах Краснодарского края, а затем убивает их ножом. Сообщается, что его видели в разных районах Кубани.

Сотрудники правоохранительных органов опровергли эти слухи, назвав их фейком, и призвали жителей региона не поддаваться панике. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют автомобили в рамках плановых рейдов.

«Горожан просят доверять только официальным источникам информации и не пересылать непроверенные сообщения», — сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Читайте также: Минприроды прокомментировало слухи о появлении крокодила в реке под Тимашевском. Ранее в соцсетях появились сообщения от местных жителей, которые якобы видели крокодила в районе реки Кирпили вблизи Дербентского поселения.

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