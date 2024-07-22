Минприроды прокомментировало слухи о появлении крокодила в реке под Тимашевском

Ранее в соцсетях появились сообщения от местных жителей, которые якобы видели крокодила в районе реки Кирпили вблизи Дербентского поселения.

Специалисты краевого министерства природы при участии общественников провели рейдовое мероприятие в этом месте. Реку Кирпили обследовали на катере с применением тепловизоров и световых приборов.

В результате никаких экзотических животных в реке не обнаружили. Оказалось, что местные жители перепутали следы выдры кавказской и ондатры со следами крокодила.

«Также в реке найдена черепаха с расколотым панцирем, по информации социальных сетей, якобы пострадавшая от укусов крокодила. В ходе осмотра установлено, что животное погибло от винта маломерного судна», — говорится в сообщении минприроды.

После разговора с жителем Дербентского поселения, который сообщил об неизвестном животном, оказалось, что он наблюдал за ним издалека с моста, а идентифицировать речного обитателя ему помог виртуальный голосовой помощник в интернете.

Среди других опрошенных местных жителей крокодила в реке больше никто не видел. Информация о наличии этого животного в реке не подтвердилась, сообщает пресс-служба министерства природы Краснодарского края.

Читайте также: исследование степных рек стартовало в Краснодарском крае.