Слухи о поручении Кондратьева по работе ночных клубов опровергли на Кубани

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил журналистам, что нельзя устраивать «бездумные вечеринки».

После этого в соцсетях стали появляться сообщения, что в крае планируют пересмотреть работу ночных клубов и запретить молодежные вечеринки.

В пресс-службе главы региона информацию о запрете работы клубов и вечеринок опровергли.

«Губернатор не давал таких поручений, а высказал свою позицию. Дальше пересматривать режим работы ночных клубов — это уже решение муниципалитетов и владельцев», — цитирует пресс-службу Вениамина Кондратьева РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев заявил, что нельзя устраивать вечеринки, «пока кто-то на передовой ждет рассвет в окопе». Граждане должны помнить и уважать тех, кто защищает страну. Он также отметил, что учреждения культуры все же должны работать, однако необходима трансформация осознанности.