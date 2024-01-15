Кондратьев: на плечах журналистов огромная ответственность за каждое слово

Губернатор Краснодарского края вместе с заместителем Анной Миньковой и руководителем департамента информационной политики Галиной Жуковой 15 января посетил Дом журналистики в Краснодаре.

По случаю праздника в Доме журналистики собрались представители ведущих СМИ края. Губернатор осмотрел выставку работ кубанского фотографа-военкора Владимира Аносова и уголок памяти погибшего в зоне СВО корреспондента «России 24» Бориса Максудова.

«Такие встречи позволяют взглянуть на привычную жизнь глазами журналистов районных и краевых изданий, которые ежедневно освещают вопросы, волнующие людей. Вы видите слабые и сильные стороны, понимаете, где фальшь, а где правда. Вас читают, смотрят, слушают и самое главное — доверяют. Но вместе с тем на ваших плечах огромная ответственность за каждое слово. Представители СМИ края заслуживают особую благодарность за то, что осознают это и дают людям только качественную и достоверную информацию. Мы вместе сохраняем Россию и Краснодарский край стабильными и развивающимся. Сегодня важна сопричастность каждого», — сказал Кондратьев.

Вице-губернатор Анна Минькова поблагодарила главу региона за поддержку отрасли. В прошлом году дополнительные субсидии в размере 110 млн рублей направили редакциям 43 газет, телеканалу «Кубань 24» помогли обновить техническое оснащение, телерадиокомпании «Краснодар» — запустить радио.

«Спасибо, коллеги, что развиваетесь и привлекаете новую аудиторию. Край первый по освещению нацпроектов уже несколько лет. Ежемесячно сайты, страницы в социальных сетях краевых и районных изданий посещают 12 млн человек — это жители и гости нашего региона. Желаю всем новых идей и интересных проектов», — отметила Минькова.

В ходе встречи участники обсудили информационную повестку текущего года, развитие искусственного интеллекта, борьбу с фейками, поддержку районных редакций, а также работу с молодежью.

«Сегодня как никогда общим чувством должна стать сопричастность к событиям новой истории. Моя позиция по увеселительным мероприятиям однозначна: нельзя устраивать бездумные вечеринки, пока кто-то на передовой ждет рассвет в окопе. Мы должны помнить и уважать тех, кто защищает нас, нашу страну. Это гражданская позиция, она не может быть другой. Молодежь должна знать цену мирного неба над головой», — сказал Кондратьев.

Он отметил, что учреждения культуры все же должны работать, однако необходима трансформация осознанности.

«У нас с вами получается поддерживать мир и согласие внутри края. И мы должны добиться максимальной сплоченности. Сейчас многие хотят, чтобы мы разобщились, для этого создают фейки, делают вбросы. Мы должны биться за нашу молодежь — становиться современнее, реагировать быстрее», — добавил глава региона.

Всего в регионе зарегистрированы 288 сетевых изданий, 125 газет, 88 радиоканалов, 28 журналов и 16 телеканалов. Суммарный тираж всех газет — более 900 тыс. экземпляров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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