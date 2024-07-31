Слухи о переписи холодильников и кондиционеров в Краснодаре опровергли власти

На сайте газеты «Заря Кубани» 31 июля появилась информация о том, что мэрия краевой столицы якобы собирается провести массовую перепись холодильников и кондиционеров в домах горожан, если они не уменьшат энергопотребление.

В мэрии Краснодара заявили о том, что информация, опубликованная накануне в газете Славянского района, является фейком. Отмечается, что сайт «Зари Кубани» взломали злоумышленники, чтобы разместить там провокацию.

«Информация о переписи холодильников и кондиционеров в Краснодаре также появилась в проукраинских каналах. Данная информация является ложью. На сайте сейчас ведут восстановительные работы», — сообщает Муниципальный центр управления Краснодара в Telegram.

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