Случаи заболевания новым штаммом коронавируса «Арктур» зафиксировали в России
Общество
18.04.2023 21:21
Введение ограничений из-за выявления нового штамма не требуется. Об этом 18 апреля сообщили в Роспотребнадзоре.
Штамм XBB 1.16 впервые выявили в Индии. По предварительным данным, «Арктур» может быть более заразным, однако заболевание протекает в легкой форме.
«Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории РФ нового субварианта коронавируса не требуется», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram.
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