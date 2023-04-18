Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Случаи заболевания новым штаммом коронавируса «Арктур» зафиксировали в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sluchai-zabolevaniya-novym-shtammom-koronavirusa-arktur-zafiksirovali-v-rossii
Случаи заболевания новым штаммом коронавируса «Арктур» зафиксировали в России
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Введение ограничений из-за выявления нового штамма не требуется. Об этом 18 апреля сообщили в Роспотребнадзоре.

Штамм XBB 1.16 впервые выявили в Индии. По предварительным данным, «Арктур» может быть более заразным, однако заболевание протекает в легкой форме.

«Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории РФ нового субварианта коронавируса не требуется», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram.

Читайте также: пенсионерка отсудила у Динской ЦРБ 1 млн рублей за смерть мужа от COVID-19.

Статьи
Нехватка солнца: чем грозит дефицит витамина D
Нехватка солнца: чем грозит дефицит витамина D
«Диктант Победы» 2023: как принять участие
«Диктант Победы» 2023: как принять участие
Синдром самозванца: что это и как бороться
Синдром самозванца: что это и как бороться
Когда и как нужно избавиться от оставшихся с Пасхи яиц
Когда и как нужно избавиться от оставшихся с Пасхи яиц
Инструкция для «чайников»: как новичку выбрать вино?
Инструкция для «чайников»: как новичку выбрать вино?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
  2. Шествия «Бессмертного полка» в 2023 году не будет: что предлагают организаторы
  3. Суд обязал собственника провести реставрацию «Мавританского дома» в Краснодаре
  4. Могилы с QR-кодами могут появиться на Всесвятском кладбище в Краснодаре
  5. Концерт критиковавшей СВО группы «ГРОТ» отменили в Краснодаре за час до выступления
  6. С 28 апреля ограничат движение грузовиков по выходным дням на трассе от Горячего Ключа до Джубги
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях