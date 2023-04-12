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Пенсионерка отсудила у Динской ЦРБ 1 млн рублей за смерть мужа от COVID-19

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensionerka-otsudila-u-dinskoj-tsrb-1-mln-rublej-za-smert-muzha-ot-covid-19
Пенсионерка отсудила у Динской ЦРБ 1 млн рублей за смерть мужа от COVID-19
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Муж жительницы станицы Динской Галины Шамшуровой — 65-летний Владимир заболел коронавирусом осенью 2021 года. К сожалению, болезнь перетекла в тяжелую форму.

Пожилой мужчина обратился за медицинской помощью в Динскую ЦРБ. Несмотря на характерные симптомы и наличие хронических заболеваний, его оставили на домашнем лечении. По словам его жены, пенсионеру не назначили положенное этиотропное лечение.

Спустя некоторое время Владимира снова доставили в Динскую ЦРБ, но уже в тяжелом состоянии — с 80% поражения легких. Через несколько часов он умер.

Его жена решила компенсировать моральный ущерб и подала гражданский иск на 5 млн рублей к больнице. Дело рассматривали в Первомайском суде Краснодара. Суд частично удовлетворил требования пенсионерки и постановил выплатить ей 1 млн рублей, пишет «КП-Кубань».

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