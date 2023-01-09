Случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19 зафиксировали в РФ

Чаще всего такие случаи встречаются у людей с ослабленным иммунитетом, в том числе у детей и пожилых.

О случаях одновременного заражения гриппом и коронавирусом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Чаще такие случаи встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей, у которых эти вирусы могут длительно находиться и размножаться в дыхательных путях», — сказала Пшеничная.

Она рассказала, что такие случаи обычно протекают тяжелее. У пациентов наблюдается поражение нижних отделов дыхательных путей, то есть развитие вирусной пневмонии. Острый период может затянуться на две-три недели и более. Также повышается риск летального исхода.

Эксперт отметила, что в случае одновременного заражения применяют комбинированную терапию, так как лечение гриппа и COVID-19 отличается. Методы терапии врач определяет индивидуально для каждого случая.

Пшеничная подчеркнула, что какие-либо специфические симптомы одновременного заражения гриппом и COVID-19 отсутствуют. Выявить сочетание инфекций позволяет тестирование, сообщает «РИА Новости».

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