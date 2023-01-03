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Более 2 тыс. 400 случаев гриппа выявили в Краснодарском крае с начала эпидсезона

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-2-tys-400-sluchaev-grippa-vyyavili-v-krasnodarskom-krae-s-nachala-epidsezona
Более 2 тыс. 400 случаев гриппа выявили в Краснодарском крае с начала эпидсезона
Фото pexels.com

В медицинские учреждения края обратились более 8 тыс. человек с признаками острой респираторной вирусной инфекции.

Такие данные приводит управлением Роспотребнадзора. По итогам 52 недели по Краснодарскому краю недельный эпидемический порог не превышен. По Краснодару эпидпорог превышен на 196,9% по совокупному населению.

В разрезе возрастных категорий зарегистрированы превышения эпидпорога: среди детского населения 7-14 лет на 36,1%, а также среди лиц 15 лет и старше на 312,1%.

Всего с начала эпидсезона в Краснодарском крае зарегистрировали более 2 тыс. 400 случаев гриппа, сообщает пресс-служба ведомства.

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