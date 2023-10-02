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Сломавший дерево в парке «Краснодар» подросток объяснил причину поступка

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/slomavshij-derevo-v-parke-krasnodar-podrostok-obyasnil-prichinu-postupka?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Сломавший дерево в парке «Краснодар» подросток объяснил причину поступка

Днем 1 октября в соцсетях распространилось видео, на котором группа подростков со скейтами долго и громко что-то решает вокруг одного из деревьев возле скейтпарка.

В результате один из ребят залезает на дерево и ломает две ветки. Его компания при этом громко шумит, видимо, довольная результатом.

В пабликах люди начали искать подростка, который так безответственно отнесся к чужому труду. Вскоре парень сам вышел на связь — он извинился и пояснил, что ломать дерево не планировал: кто-то забросил карту его друга на дерево, а «герой» решил ее достать.

Парень также опубликовал видео со своей стороны — его друзья сняли, как тот залез на дерево, достал карту и передал ее в руки другому подростку.

Теперь администрация парка будет принимать решение, наказывать ли такого «помощника».

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