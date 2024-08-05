Сломавшего ногу парапланериста из Краснодара эвакуировали вертолетом в КБР

Информация о том, что в верховьях Чегемского ущелья парапланерист совершил жесткую посадку, поступила в МЧС Кабардино-Балкарии 4 июля в 11:30.

На место выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Около 16:20 36-летнего парапланериста из Краснодара нашли на высоте 2,9 тыс. м над уровнем моря. У мужчины была сломана нога. Пострадавшего эвакуировали вертолетом МЧС Ми-8 со склона горы и передали сотрудникам медицины катастроф.

В поисково-спасательных работах участвовали 7 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

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