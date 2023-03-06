Сломала нос: в Краснодарском крае женщина случайно убила свою бабушку во время ссоры
Инцидент произошел в станице Каневской. Пенсионерка умерла от попадания крови в дыхательные пути.
По информации СМИ, 42-летняя внучка ухаживала за 76-летней бабушкой. В ходе конфликта внучка сломала нос бабушке. Через некоторое время пенсионерка умерла.
«В рамках расследования уголовного дела о смерти 76-летней женщины, территориальным следственным отделом СКР по краю ее 42-летней внучке предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие попадания в органы дыхания пенсионерки крови в результате перелома носа, который, предварительно, не состоит в причинной связи со смертью», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Денис Сидоров.
Правоохранители осмотрели место происшествия и назначили судебные медицинские экспертизы. Подозреваемая дала признательные показания. Следствие продолжается.
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