Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Сломала нос: в Краснодарском крае женщина случайно убила свою бабушку во время ссоры

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/slomala-nos-v-krasnodarskom-krae-zhenshhina-sluchajno-ubila-svoyu-babushku-vo-vremya-ssory
Сломала нос: в Краснодарском крае женщина случайно убила свою бабушку во время ссоры
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел в станице Каневской. Пенсионерка умерла от попадания крови в дыхательные пути.

По информации СМИ, 42-летняя внучка ухаживала за 76-летней бабушкой. В ходе конфликта внучка сломала нос бабушке. Через некоторое время пенсионерка умерла.

«В рамках расследования уголовного дела о смерти 76-летней женщины, территориальным следственным отделом СКР по краю ее 42-летней внучке предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие попадания в органы дыхания пенсионерки крови в результате перелома носа, который, предварительно, не состоит в причинной связи со смертью», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Денис Сидоров.

Правоохранители осмотрели место происшествия и назначили судебные медицинские экспертизы. Подозреваемая дала признательные показания. Следствие продолжается.

Читайте также: в Славянске-на-Кубани пенсионер застрелил мужчину из ружья и умер, получив удар ножом в грудь.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
Из-за крупной энергоаварии без света остались почти 70 тыс. жителей Краснодарского края
Из-за крупной энергоаварии без света остались почти 70 тыс. жителей Краснодарского края
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
ФК «Краснодар» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 18-го тура РПЛ
ФК «Краснодар» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 18-го тура РПЛ
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. По просьбам жителей: художник создал с помощью нейросети новый образ Краснодара
  2. Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита
  3. Накрыла плащом-палаткой: кинолог из Новороссийска оказала помощь мужчине, потерявшему сознание на улице
  4. Сорвался в пропасть: два человека погибли и один пострадал при падении внедорожника в озеро в Кабардино-Балкарии
  5. Группа компаний «Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом Chateau d’Avize во Франции
  6. По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей
Прямой эфир
Мы в соцсетях