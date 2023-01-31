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Сливочное масло неизвестного происхождения попало в Сочи и Туапсе из Черкесска

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/slivochnoe-maslo-neizvestnogo-proishozhdeniya-popalo-v-sochi-i-tuapse-iz-cherkesska
Сливочное масло неизвестного происхождения попало в Сочи и Туапсе из Черкесска
Фото congerdesign, pixabay.com

Производство масла из неизвестного сырья в Черкесске выявили специалисты Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора. Нарушение обнаружили в ходе анализа информации в системе электронной сертификации «Меркурий».

Согласно документам, ООО «Хладокомбинат» изготовило 298 кг сливочного масла марки «Отборное». При этом отсутствует какое-либо упоминание об использованном сырье.

Это свидетельствует о том, что в продажу поступила продукция неизвестного происхождения и, соответственно, были нарушены требования технических регламентов ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».

Установлено, что часть продукции направили в торговые сети Черкесска. Остальное масло поступило в частные магазины Сочи, Туапсе, Ставрополя, Нальчика и Владикавказа, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Северо-Кавказского межрегионального Управления Россельхознадзора.

Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

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