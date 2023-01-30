На Кубани прорабатывают законодательную базу для введения фудшеринга
Приоритетные направления партпроекта единороссов «Зеленая экономика» обозначил региональный координатор, депутат Госдумы РФ Сергей Алтухов в ходе профильного совещания в Краснодаре.
Алтухов рассказал о том, что сейчас выделяется три «зеленых» направления. Прежде всего, это экономика замкнутого цикла — сортировка мусора, переработка и использование вторсырья. Второе — модернизация ЖКХ и внедрение энергосберегающих технологий. И третье — это создание в Краснодарском крае условий для социального фудшеринга [практика распределения продуктов, чаще всего, с истекающим сроком годности, которая помогает нуждающимся людям получать их бесплатно, а торговым сетям не выбрасывать пищевые товары — ред.].
«По каждому направлению в этом году проведем экспертные сессии и большие мероприятия. Нуждается в доработке и законодательная база на всех уровнях — от муниципального до федерального», — отметил депутат Госдумы РФ Сергей Алтухов.
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