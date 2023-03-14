Сливала сыну информацию: экс-полицейского осудили за злоупотребление полномочиями в Новороссийске

Приговор в отношении 47-летней бывшего инспектора отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Новороссийску вынес Ленинский районный суд города-героя.

По предварительным данным, с апреля 2020 по май 2021 года сотрудница полиции сообщила своим сожителю и сыну, которые установили в магазинах терминалы с программным обеспечением для проведение азартных игр, информацию о планируемых рейдах. Родственники женщины, получив эту информацию, успевали вовремя отключить игровое оборудование и избежать ответственности.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. В суде она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд оштрафовал ее на 70 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В отношении сожителя и сына подсудимой также возбудили дело о незаконных организации и проведении азартных игр. По результатам расследования и рассмотрения суд вынес им обвинительный приговор, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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