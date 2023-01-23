Экс-полицейские из Мостовского района получили по 3,5 года колонии за сфабрикованное дело для повышения показателей

Двоих бывших оперуполномоченных уголовного розыска ОМВД по Мостовскому району признали виновными по статье 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы полномочий».

Суд установил, что во время службы в МВД мужчины захотели повысить свои показатели раскрываемости преступлений по незаконному обороту наркотиков. Для этого они решили сфальсифицировать уголовное дело. Для этого полицейские заставили ранее судимого местного жителя оговорить своего знакомого в том, что он якобы продал ему наркотики. В случае отказа, правоохранители угрожали привлечь его к уголовной ответственности.

Полицейские составили рапорт с не соответствующей действительности информацией о сбыте наркотиков. На местного жителя завели уголовное дело за преступление, которое он не совершал. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.

После того, как следствие выяснило подробности этого дела, приговор местному жителю отменили. Уголовное дело направили прокурору, а затем прекратили. Дело завели уже на полицейских, которые якобы раскрыли сбыт наркотиков.

На судебном заседании экс-полицейские свою вину полностью не признали и отказались от дачи показаний. Лабинский районный суд рассмотрел уголовное дело и назначил бывшим сотрудникам ОМВД по Мостовскому району наказание в виде 3,5 лет лишения свободы каждому. Отбывать срок они будут в колонии общего режима. Их взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: экс-полицейского осудили за попытку получить взятку в Краснодарском крае. Приговор по делу о покушении на получение взятки в отношении бывшего старшего оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Гулькевичскому району в декабре вынес Гулькевичский районный суд.