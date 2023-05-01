Слет юных поисковиков открылся в Краснодарском крае

Межрегиональный слет «Поисковик — 2023» будет проходить в станице Михайловской Курганинского района до 4 мая.

Среди участников — представители Краснодарского края, ХМАО, Подмосковья и Республики Башкортостан. Всего более 60 юных поисковиков и наставников из Нижневартовска, Уфы, Дмитровского городского округа Московской области, а также из Нефтегорска Апшеронского района Кубани, станицы Старокорсунской и станицы Петропавловской Курганинского района.

«Участников слета из четырех регионов страны на протяжении шести дней ждет насыщенная программа. В нее войдут военно-спортивные состязания, обучающие мастер-классы и лекции от экспертов по поисковой деятельности, выездные мероприятия на автодром местной автошколы ДОСААФ с вождением картинга. А также соревнования по рафтингу, круглый стол по проекту «Без срока давности», — рассказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Молодое поколение поисковиков поздравили с открытием слета председатель краевого отделения «Поискового движения России» Александр Шепелев и руководитель ассоциации «Кубаньпоиск» Виталий Фоменко.

Слет проводится с использованием средств, предоставленных на эти цели Фондом президентских грантов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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