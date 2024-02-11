Следующие на Кубань поезда задержались из-за ледяного дождя в Ростовской области

Транспортный коллапс из-за разгула стихии произошел в Ростовской области 10 февраля.

С 23:26 на участке между станциями Зверево и Лесостепь в Ростовской области по техническим причинам на время от 1 часа до 5 часов оказались задержаны некоторые поезда. Среди них есть составы, следующие в Краснодарский край:

— № 84 Москва – Адлер;

— № 326 Пермь – Новороссийск;

— № 122 Санкт-Петербург – Новороссийск;

— № 118 Самара – Адлер;

— № 12 Москва – Анапа;

— № 104 Москва – Адлер;

— № 266 Москва – Новороссийск.

Также выбились из графика составы, отправляющиеся из Краснодарского края. Полностью ознакомиться со списком задержанных поездов можно здесь.

«Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов. Пассажиры поездов, задерживающихся на четыре и более часов обеспечены дополнительным питанием. В поездах поддерживается комфортный температурный режим», — сообщили в пресс-службе РЖД.

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