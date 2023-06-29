Следующая станция — Сочи: пассажирам РЖД стала доступна аудиоэкскурсия об истории вокзала курорта

Вокзал Сочи стал частью экскурсионного проекта «Вокзалы России». Рассказ в формате аудиогида будет сопровождаться навигационными подсказками, позволяющими сориентироваться на территории вокзала.

В ходе аудиоэкскурсии расскажут, как строили вокзал самого большого курорта СССР, проведут по внутренним дворикам вокзала и откроют секрет уникальных башенных часов. Продолжительность экскурсии — 20 минут.

Одно из главных преимуществ такого формата — возможность самостоятельного прослушивания в любое время суток. Для этого нужно обратиться в бизнес-зал вокзального комплекса, где выдадут аудиоплеер с наушниками.

Вокзал Сочи — не только один из крупнейших транспортных узлов края, но и важнейшая достопримечательность, которая каждый год привлекает множество туристов. Среднесуточный пассажиропоток вокзала — порядка 10 тыс. человек.

Все подробности о проекте «Вокзалы России» можно узнать на этом сайте в разделе «Экскурсии на вокзалах», сообщает пресс-служба РЖД.

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