На 46% выросли онлайн-продажи билетов на поезда дальнего следования на южных направлениях

С января по май 2023 года на поезда дальнего следования СКЖД оформлено 6,4 млн билетов через Интернет. За аналогичный период 2022 года было куплено лишь 4,4 млн билетов.

От общего количества проданных билетов в кассах за тот же период — электронных было 79%.

Оформить электронный билет можно не только на сайте ОАО «РЖД», но и без комиссии через приложение «РЖД Пассажирам». В приложении также можно узнать расписание поездов, проверить информацию о ранее приобретенных билетах, оформить перевозку багажа и домашних животных, отслеживать свой бонусный счет.

Подробную информацию об условиях онлайн-оформления билета пассажиры можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщает пресс-служба СКЖД.

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