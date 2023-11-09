Следствие установило яд, которым пытались отравить летчиков в Армавире

Сильнодействующие яды, которые были в составе торта и виски, доставленных на празднование 20-летия выпуска Армавирского летного училища, установили.

Отравитель, уроженец Мелитополя Егор Семенов, активно сотрудничает со следствием, а все следственные действия проводят в полном объеме.

«Террористу из Армавира, который пытался отравить летчиков, праздновавших 20-летие своего выпуска, продлили меру пресечения на месяц. Он обвиняется по статье «терроризм». Сильнодействующие яды, отравляющее вещество, которое он использовал, установлены. Все идет так, как должно быть в соответствии с законодательством РФ», — пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Fighterbomber.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», встреча выпускников Армавирского военного авиационного училища проходила в ресторане. Курьер привез на банкет торт весом около 20 кг и несколько ящиков с виски. По словам курьера, подарок передал один из выпускников. Позже выяснилось, что угощения были отравлены. Подарок доставил, предположительно, уроженец Мелитополя Егор Семенов. Его задержали в Ставрополе, где он пытался вылететь в Москву.

В Армавире Семенова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство, а после задержали на 2 месяца. Торт, который был передан летчикам, изготовили в частной кондитерской, его заказали дистанционно, а бутылка с виски была куплена в сетевом магазине.