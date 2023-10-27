Суд арестовал на 2 месяца мужчину, пытавшегося отравить летчиков в Армавире

Речь идет о 33-летнем уроженце Мелитополя, на которого ранее завели уголовное дело о террористическом акте.

По версии следствия, мужчина живет в России с 2015 года. В октябре он решил убить выпускников Армавирского военного училища летчиков и организовал им доставку торта и виски, в которые были отравлены медицинским препаратом в токсических дозах.

Армавирский городской суд рассмотрел ходатайство следствия и принял решение заключить подозреваемого под стражу до 25 декабря, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», встреча выпускников Армавирского военного авиационного училища проходила в ресторане «Царская охота». На банкет курьер привез большой торт весом около 20 кг и несколько ящиков с виски Jameson. По словам курьера, подарок передал один из выпускников. Позже выяснилось, что подарочное угощение было отравлено.