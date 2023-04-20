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Следствие считает несчастный случай наиболее вероятной причиной гибели экс-гандболистки «Кубани» Виктории Дивак

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/sledstvie-schitaet-neschastnyj-sluchaj-naibolee-veroyatnoj-prichinoj-gibeli-eks-gandbolistki-kubani-viktorii-divak
Следствие считает несчастный случай наиболее вероятной причиной гибели экс-гандболистки «Кубани» Виктории Дивак
Фото ГК «Астраханочка»

В Волгограде 20 апреля в похоронном доме «Память» состоится прощание с трехкратной чемпионкой и чемпионкой Беларуси Викторией Дивак.

Также в Волгограде, где похоронят гандболистку, 21 апреля пройдет матч «Астраханочки». Расходы на похороны Виктории Дивак взял на себя гандбольный клуб «Астраханочка».

«Мы находимся в шоке. Совершенно никто не понимает, что могло случиться. Еще в 11 часов утра она скидывала подругам фотографии котика, которого купила, а уже в 14 часов ее не стало», — сказал главный тренер «Астраханочки» Алексей Алексеев.

Виктория жила в 14-этажном доме на улице Софьи Перовской. После падения гандболистки, ее квартиру пришлось вскрывать — она была закрыта изнутри. Внутри не обнаружили ничего подозрительного. На балконе нашли смартфон и бокал вина. По словам знакомых, спортсменка утром трагического дня купила котенка, поэтому ее настроение было хорошим.

Следственные органы не разглашают обстоятельства гибели спортсменки. Источник, близкий к следствию, сообщил, что из рассматриваемых первоначально двух версий — суицид или несчастный случай на данный момент следствие считает наиболее вероятной версию о несчастном случае. Предположительно, Виктория Дивак отдыхала на балконе, могла облокотиться на ограждение, но из-за выпитого алкоголя ее координация и концентрация ослабли, и она упала вниз, пишет портал «ПУНКТ-А».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о гибели спортсменки 17 апреля сообщили в Федерации гандбола России. По данным СМИ, тело трехкратной чемпионки России нашли 17 апреля около 13:00 возле дома на улице Софьи Перовской в Астрахани. По предварительным данным, девушка выпала из окна многоэтажки.

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