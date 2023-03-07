Следствие ажиотажного спроса: в России зафиксировали избыток бытовой техники

Ажиотажный спрос на технику для дома в 2022 году привел к увеличению объемов закупок и производства техники. В настоящее время эксперты отмечают, что рынок перенасыщен.

При этом спрос на бытовую технику сократился. Продажи упали на 30% и, по мнению специалистов, продолжат снижаться. В текущем году прогнозируют падение спроса еще на 10-30%.

«Дело в том, что в прошлом году производители и поставщики электроники начали активно заказывать большие партии техники, которая поступила в России только сейчас», — отметил глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group в России Глеб Мишин.

При этом отмечается, что ждать снижения цен на бытовую технику не стоит. Скорее поставщики уменьшат объем заказов, пока не распродадут запасы. Не ожидается, по мнению экспертов, и повышение цен, несмотря на изменения стоимости рубля, пишет «Коммерсантъ».

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