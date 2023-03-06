«Карнавала» не будет: торговые площадки краснодарского ТРЦ закроют до конца марта
Экономика
06.03.2023 16:39
В ТРЦ на улице Буденного планируют оборудовать офисы. В настоящее время ведется демонтаж торговых площадок.
В торговом центре работали гипермаркет, магазины техники и ювелирных изделий. По данным управляющей компании объекта «Капитал Сервис», все торговые площадки закроются до конца марта, пишет «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».
В СМИ также появилась информация, что собственником стал владелец сети аптек «Апрель».
«Да, мы получили документы, все в порядке. Что будет дальше пока говорить сложно. Мы собственниками являемся три дня», — цитирует сообщение пресс-службы сети «Апрель» портал «Кубань Информ».
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