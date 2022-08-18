В Краснодаре 21 год прятался мужчина, который застрелил знакомого в Иркутске

Видео пресс-службы СК России

В Краснодаре арестовали мужчину, подозреваемого в совершенном в 2001 году в Иркутске убийстве.

По версии следствия, мужчина в марте 2001 года в заброшенном подземном гараже на одной из улиц Октябрьского района во время пьяной ссоры из пистолета ТТ выстрелил в голову приятеля своей двоюродной сестры. От полученного ранения пострадавший скончался на месте. Задержать злоумышленника по горячим следам не удалось. Он подделал паспорт и уехал в Краснодар. В итоге мужчина 21 год жил под вымышленным именем в кубанской столице.

В августе следователи-криминалисты СК РФ совместно с полицейскими установили личность и местонахождение 42-летнего подозреваемого. Его задержали в Краснодаре и этапировали в Иркутск. Там мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СК России в Telegram.

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