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Следователи СК проверят обстоятельства исчезновения 6-летнего мальчика в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sledovateli-sk-proveryat-obstoyatelstva-ischeznoveniya-6-letnego-malchika-v-sochi
Следователи СК проверят обстоятельства исчезновения 6-летнего мальчика в Сочи
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

О том, что в Сочи пропал мальчик, сообщили в соцсетях вечером 8 февраля. Около 18:00 он ушел на прогулку, но домой не вернулся.

Всю ночь родители, полицейские и волонтеры искали ребенка, а утром 9 февраля в полицию позвонил мужчина и сообщил, что мальчик у него. Ребенка нашли в квартире мужчины.

На видеозаписи мужчина объясняет, почему ребенок, которого искали волонтеры и полиция, находится у него дома. По словам мужчины, мальчик сам подошел к нему и попросил достать мяч, а после этого не захотел идти домой.

«По данному факту следственным отделом по Центральному краевого управления СКР проводится процессуальная проверка. В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в отношении малолетнего противоправные действия за период его отсутствия не совершались. В ходе проверки будут продолжены устанавливаться все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: полиция Сочи проверит видео, на котором собака тащит тюбинг с ребенком.

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