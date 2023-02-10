Следователи СК проверят обстоятельства исчезновения 6-летнего мальчика в Сочи
О том, что в Сочи пропал мальчик, сообщили в соцсетях вечером 8 февраля. Около 18:00 он ушел на прогулку, но домой не вернулся.
Всю ночь родители, полицейские и волонтеры искали ребенка, а утром 9 февраля в полицию позвонил мужчина и сообщил, что мальчик у него. Ребенка нашли в квартире мужчины.
На видеозаписи мужчина объясняет, почему ребенок, которого искали волонтеры и полиция, находится у него дома. По словам мужчины, мальчик сам подошел к нему и попросил достать мяч, а после этого не захотел идти домой.
«По данному факту следственным отделом по Центральному краевого управления СКР проводится процессуальная проверка. В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в отношении малолетнего противоправные действия за период его отсутствия не совершались. В ходе проверки будут продолжены устанавливаться все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Читайте также: полиция Сочи проверит видео, на котором собака тащит тюбинг с ребенком.
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
- Инвестор отказался от установки колеса обозрения в Юбилейном микрорайоне Краснодара
- Пригожин заявил, что набор заключенных в ЧВК «Вагнер» прекращен
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М