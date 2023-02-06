Полиция Сочи проверит видео, на котором собака тащит тюбинг с ребенком

Инцидент произошел 6 февраля в Красной Поляне. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

На кадрах видно, что собака привязана к резиновому кругу поводком. Она тащит тюбинг с ребенком по тротуару, а позади бежит отец ребенка.

«По факту выявленной публикации в дежурной части УВД России по Сочи назначено проведение проверки, нацеленной на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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