Полиция Сочи проверит видео, на котором собака тащит тюбинг с ребенком
Происшествия
06.02.2023 14:34
Инцидент произошел 6 февраля в Красной Поляне. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.
На кадрах видно, что собака привязана к резиновому кругу поводком. Она тащит тюбинг с ребенком по тротуару, а позади бежит отец ребенка.
«По факту выявленной публикации в дежурной части УВД России по Сочи назначено проведение проверки, нацеленной на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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