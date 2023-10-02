Следователи СК пройдут обучение по теме проведения судмедэкспертиз в КубГМУ

Соглашение о сотрудничестве между краевым СУ СК РФ и Кубанским государственным медицинским университетом подписали в Краснодаре.

Руководитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов посетил КубГМУ. В мероприятии принял участие министр здравоохранения края Евгений Филиппов.

Во время визита подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает обмен опытом в вопросах предупреждения правонарушений, связанных с оказанием медицинской помощи. Кроме того, сотрудники следственного управления пройдут обучение по вопросам проведения судебных медицинских экспертиз, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Расследование таких преступлений является одним из приоритетных направлений деятельности СК России, находящимся на особом контроле в ведомстве. В связи с этим в 2022 году в первом отделе по расследованию особо важных дел краевого управления СКР создано отделение по расследованию преступлений данной категории. Врач, как и следователь, это человек, который должен быть готов полностью посвятить себя служению своей профессии и людям, уметь оперативно реагировать на изменение обстановки и брать на себя ответственность за свою работу» — цитирует Маслова пресс-служба ведомства.

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