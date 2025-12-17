Следователи проверят обстоятельства гибели женщины во время пожара в Кропоткине

Кропоткинский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю проведет процессуальную проверку по сообщению о пожаре в частном доме в переулке Прудовом, в результате которого погибла 60-летняя женщина.

Пожарных вызвали соседи, увидевшие возгорание. После того, как возгорание потушили, в одной из комнат обнаружили тело хозяйки дома. Точная причина возгорания будет установлена после проведения необходимых исследований.

Следователь территориального отдела осмотрел место происшествия. Проверка позволит выявить точную причину пожара и очаг возгорания. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар в Кропоткине в переулке Прудовом, 24 произошел днем 16 декабря. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

