Следователи начали проверку ЧП с катамараном в Темрюкском районе

Катамаран с пятью пассажирами, среди которых двое детей, ушел под воду 4 августа на пляже одной из баз отдыха в станице Голубицкой.

Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку.

Предварительно установлено, что при катании на катамаране был допущен перегруз судна с последующим его затоплением. В это время на катамаране находились пять пассажиров, среди которых были дети. Все они оказались в воде, но не пострадали.

Следователи устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о ЧП рассказали пострадавшие. Они сообщили, что катамаран потерял управление и его отнесло далеко от берега. После плавсредство стало быстро наполняться водой и вскоре затонуло. На помощь туристам пришел спасатель. Все благополучно добрались до берега, но вещи утонули.