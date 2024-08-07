Катамаран с тремя взрослыми и двумя детьми утонул в Темрюкском районе

Инцидент произошел 4 августа на пляже одной из баз отдыха в станице Голубицкой.

О произошедшем рассказали в соцсетях отдыхающие, которые взяли катамаран в аренду на пляже и оказались в опасной ситуации.

Они сообщили, что на катамаране катались трое взрослых и двое детей. В какой-то момент плавсредство стало неуправляемым и его отнесло ветром примерно на 1 км от берега. После катамаран стал заполняться водой и очень быстро затонул.

На помощь туристам пришел спасатель. Все благополучно добрались до берега, но вещи утонули. По словам туристов, никакой компенсации и даже извинений со стороны владельцев катамарана не было. Пострадавшие написали заявление в полицию.

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